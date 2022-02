„Nicht gut gemacht und ärgerlich“

Impfpflicht im Pflege- und Gesundheitsbereich: Hunderte Beschäftigte in Bielefeld getroffen

Bielefeld

In fünf Wochen tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft, Beschäftigte in Heil- und Pflegeberufen müssen dann vollständig gegen Covid-19 geimpft oder genesen sein. Sind sie es nicht, müssen dies die Arbeitgeber den Gesundheitsämtern melden. Die dortigen Mitarbeiter sollen dann jeden Einzelfall prüfen und gegebenenfalls ein Betretungsverbot aussprechen. Ein erheblicher Mehraufwand für die Gesundheitsämter, die bei Inzidenzwerten jenseits der 1000 schon mit der Meldung der Infizierten und der Nachverfolgung und Ermittlung von Kontaktpersonen ausgelastet bis überfordert sind.

Von Heinz Stelte