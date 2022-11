Nie verheilte Wunden aus der Vergangenheit

Bielefelderin Mechtild Borrmann trifft den Ton der Zeit in „Feldpost“

Bielefeld

Mechtild Borrmann lässt ihren neuen Roman „Feldpost“ am „Anfang vom Ende“ beginnen, als die Rechtsanwältin Cara auf ungewöhnliche Art und Weise zu Weihnachten 2000 in den Besitz einer Tasche mit Feldpost-Briefen aus dem Zweiten Weltkrieg und alten Fotos kommt. Cara sucht den Absender der Briefe, der tatsächlich wie sie in Kassel lebt. Richard Martens, über 80, wird plötzlich mit seiner Vergangenheit konfrontiert, die er lange verdrängt, über die er geschwiegen hat. Wie seine gesamte Familie.

Von Burgit Hörttrich