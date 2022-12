Nikolausmarkt an der Ubbser Kirche

Bielefeld

Der Nikolausmarkt in Bielefeld-Ubbedissen gehört für viele Familien noch unter dem Namen Nikolausbasar zur Tradition, für den Verein „Wir sind Ubbedissen“ ist es eine Premiere: Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, gibt es an der Kirche an der Detmolder Straße wieder den Ubbedisser Nikolausmarkt.