Noch einen letzten Döner

Sein Gesicht wird künftig hinter dem Tresen fehlen. Ansonsten soll sich bei „Cems Food and Drinks“ am Siegfriedplatz aber nicht viel verändern, verspricht Cem Yildirim. Am kommenden Sonntag, 18. Dezember, ist für ihn Schluss. Zumindest vorerst. Nach fast 20 Jahren in der Gastronomie gönnt er sich eine Pause, um mehr Zeit für seine Kinder zu haben.

Am vierten Advent schließt der beliebte Imbiss „Cems Food and Drinks“ am Siegfriedplatz

Für viele kam die Meldung überraschend. Über seinen Instagram-Kanal hatte Cem Yildirim vergangene Woche bekannt gegeben, dass er seinen Döner-Laden am Siegfriedplatz aufgeben wird. Keineswegs aus finanziellen Gründen. Wer im Sommer einmal an dem Hotspot im Bielefelder Westen gewesen ist, wird festgestellt haben, dass der Imbiss verdammt gut läuft. So gut, dass man an manchen Tagen kaum einen Fuß in den Laden bekommen hat. Aber eben auch so gut, dass Cem Yildirim ständig vor Ort sein muss und so zu wenig Zeit für die Familie hat.