Noch keine Kurzarbeit bei Gestamp

Eine Betriebsvereinbarung macht bei Gestamp Kurzarbeit von September an möglich. Vorerst will das Unternehmen davon aber keinen Gebrauch machen.

Die Vereinbarung erlaubt es dem Unternehmen, bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeit zu beantragen, um so auf die rückläufige Auftragslage reagieren zu können. Die Vereinbarung gilt vom 1. September an. Spätestens zwei Wochen vor einer geplanten Arbeitszeitreduzierung müsste die Geschäftsleitung diese Maßnahme bei der Arbeitsagentur beantragen. »Das haben wir bisher nicht gemacht«, sagt Personalleiter Carsten Bleckmann auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. »Wir sehen dazu derzeit auch nicht die Notwendigkeit«, sagt Bleckmann und betont, dass diese Vereinbarung seinerzeit nur vorsorglich getroffen worden sei, um sich auf die Lage in der Automobilbranche einstellen zu können. Diese Betriebsvereinbarung gilt ein Jahr lang. Ob überhaupt und wie lange kürzer gearbeitet werden soll, sei derzeit nicht absehbar. »Wir planen jeweils für vier Wochen«, sagt der Personalchef. Für September ist Kurzarbeit demnach nicht zu erwarten.

Dem Unternehmen zufolge wäre Kurzarbeit insbesondere für die Bereiche Verwaltung und Logistik, Werkzeugbau und Instandhaltung geplant, nicht aber für die Produktion. Aber auch diese Sparte war vorsorglich in die Betriebsvereinbarung mit einbezogen worden. Wie viele der rund 1400 Mitarbeitern am Brackweder Standort des spanischen Konzerns von Kurzarbeit tatsächlich betroffen wären, ist laut Carsten Bleckmann völlig offen. Maximal an fünf Tagen im Monat würde in den betroffenen Bereichen reduziert gearbeitet werden. Parallel zur Vereinbarung der Kurzarbeit hatten sich der Gestamp-Betriebsrat und die Geschäftsführung auf eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes verständigt.

Am Brackweder Standort von Gestamp Umformtechnik werden Karosserie- und Fahrwerkskomponenten für internationale Automobil- und Nutzfahrzeughersteller entwickelt und gefertigt. In Bielefeld sowie am zweiten deutschen Standort Ludwigsfelde werden Fahrzeugteile gepresst und geschweißt.