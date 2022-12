Norbert „Nobbi“ Flemming sagt adé

Nun ist wirklich Schluss: Norbert Flemming, Inhaber des Bielefelder Elite Bowling Centers, übergibt sein Geschäft zum Ende dieses Jahres an Jüngere. Seit 1973 stand er vorwiegend hinter den Pins und hatte die Bahnen mitsamt der Technik stets im Blick. Jetzt, im Alter von 77 Jahren, besinnt er sich aufs Erholen vom vorherigen Fulltimejob.

Bielefeld, 28.12.2022. Norbert Flemming (links), Chef des Elite Bowlingcenters an der Huberstraße, geht mit 77 Jahren in den Ruhestand. Stammgäste wie Torsten Illner (re.) von der Betriebssportgemeinschaft der Polizei Bielefeld verabschieben den Inhaber gebührend.

„Nobbi“, wie er sich selbst gerne nennt, „sagt adé“, war von ihm in den vergangenen Wochen oft zu hören. So etwa auch bei den Bowlern der Betriebssportgemeinschaft (BSG) der Polizei Bielefeld, die ihm kurz vorm anvisierten Schlusstag ein besonderes Geschenk zukommen ließen: Nobbi in Siegerpose auf einem Farbbild und mit breitem Lächeln im Gesicht.