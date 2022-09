Nosferatu-Spinne in Bielefeld aufgetaucht

Die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammende Nosferatu-Spinne breitet sich in hiesigen Gefilden immer mehr aus. Jetzt wurde einer dieser Gliederfüßler in Gadderbaum in der Nähe des Botanischen Gartens in Bielefeld gefunden, berichtet der Bielefelder Diplom-Biologe Holger Bekel-Kastrup.

So sieht die mit gespreizten Beinen knapp sechs Zentimter kleine Nosferatu-Spinne aus (hier ein Exemplar, das vor kurzem in Bünde gesichtet wurde).

„Das Tier wurde am 2. September von einem Familienvater auf dem heimischen Sofa entdeckt“, berichtet Bekel-Kastrup, der am Oberstufenkolleg unterrichtet und im Naturschutzbundes (NABU) aktiv ist. Der Biologe fügt hinzu: „Am 4. September wurde dem NABU dann das angehängte Bild geschickt, welches tatsächlich von mir, als Beiratsmitglied des NABU, als die Nosferatu-Spinne bestimmt werden konnte.“

Der deutsche Name Nosferatu-Spinne sei auf die Zeichnung des Vorderkörpers zurückzuführen, welche mit viel Fantasie an die Vampirfigur Nosferatu erinnere.

Die Spinne sei beim Auffinden in Gadderbaum keinesfalls aggressiv gewesen und sei problemlos mit einem Glas eingefangen worden. "Leider war das Tier wohl schon entkräftet und überlebte die Nacht in dem Glasgefäß nicht", sagt Bekel-Kastrup. „Die bedauerlicherweise schon etwas ausgetrocknete Spinne wurde mir heute übergeben. Nachdem ich sie präpariert habe, wird sie im Oberstufenkolleg Bielefeld, wo ich Lehrender bin, als Anschauungsobjekt für die Schülerinnen und Schüler Verwendung finden“, kündigte der Biologe am Montag an.

Diese Nosferatu-Spinne wurde in Bielefeld gefunden. Foto: Bekel-Kastrup

Nosferatu-Spinnen sind wie fast alle Spinnenarten giftig. Jedoch gehört sie zu den wenigen Arten in Deutschland, welche die menschliche Haut durchbeißen können und die eine merkliche Giftwirkung haben. Diese ist allerdings kaum schlimmer als ein Wespenstich und im Gegensatz zu Wespen, sind die Spinnen nur nachtaktiv und daher nur sehr selten zu sehen, erklärt Bekel-Kastrup. Nur wenn sie eingeengt oder angefasst würden, bissen sie.

Die Spinnen breiten sich wahrscheinlich aufgrund des Klimawandels von Süden her in Deutschland aus. Ob das Tier als erwachsenes Tier nach Bielefeld, vielleicht zwischen Paletten im Lkw gekommen ist, ist ungewiss, meint der Biologe.

Wahrscheinlicher sei ein anderer Weg. Wie die meisten Spinnen breiten sich auch die zu den Kräuseljagdspinnen gehörenden Nosferatu-Spinnen als Jungtiere aus, in dem sie sich, an Spinnfäden geheftet, mit der Thermik und dem Wind verdriften lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiere hier das Erwachsenenalter erreichen, sei nicht gering. Dass sie jedoch hier an der aktuellen Verbreitungsgrenze einen Geschlechtspartner finden würden und sich fortpflanzen könnten, sei eher gering, sagt Bekel-Kastrup.