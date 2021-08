Bielefeld

Bahnreisende mussten am Donnerstagnachmittag teils große Verzögerungen und Zugausfälle in OWL und Bielefeld in Kauf nehmen. Ein Grund dafür waren Bahnangaben zufolge der 45-minütige Ausfall des Bahnfunks. Am späten Nachmittag kam es nach Behebung des technischen Problems zu erneuten Verspätungen und Umleitungen. Ein Notarzteinsatz am Bielefelder Hauptbahnhof behinderte den Zugverkehr.

Von Christian Müller