Notfallsanitäter dringend gesucht

„Wir haben deshalb die Bewerbungsfrist bis zum 17. Januar verlängert“, erklärt Thomas Brüggemeier, Ausbildungsleiter bei der Feuerwehr Bielefeld.

„Realschulabschluss und Führerschein“, nennt Peter Dopheide, der bei der Feuerwehr für die Ausbildungsberufe verantwortlich ist, die Voraussetzungen für einen Ausbildungsvertrag. Im mehrstufigen Bewerberverfahren müssen sich die Aspiranten dann noch einigen Herausforderungen stellen. Dazu gehören ein Online-Eignungstest, ein Fitnesstest mit einem 3000-Meter-Lauf, Liegestütze, Wechselsprünge, eine Personenrettung mit einem 75 Kilogramm schweren Dummy sowie ein abschließendes Vorstellungsgespräch.

Weitere Informationen über die Voraussetzungen gibt es unter https://karriere.bielefeld.de/.

Online-Eignungstest und Fitnesstest

Peter Dopheide empfiehlt Interessierten, sich gut vorzubereiten. Von den 324 Bewerbern des vergangenen Jahres seien 225 zum Online-Test eingeladen worden, aber nur 167 seien erschienen. Von verbliebenen 150 Teilnehmern hätten 83 Prozent den körperlichen Eignungstest bestanden. 60 seien schließlich zum persönlichen Gespräch geladen, davon 19 ausgewählt worden.

Lisa Ernst und Lara-Marie Schimmel sind mittlerweile im zweiten Ausbildungsjahr. Die beiden 24-Jährigen haben ihren eigenen Meinungen zufolge ihren Beruf gefunden. Lisa Ernst hatte nach einem Bundesfreiwilligenjahr in einer Reha-Einrichtung eine Ausbildung als Zahnmedizinische Fachangestellte absolviert und ein Jahr in der Oralchirurgie gearbeitet. Lara-Marie Schimmel absolvierte zunächst ihren Bachelor in BWL und Sportmanagement, stellte dann aber fest - ebenso wie Lisa, dass sie „mehr mit Medizin zu tun haben will“.

Haben ihre Berufung gefunden: Lara-Marie Schimmel (rechts) und Lisa Ernst, beide 24 Jahre alt, haben zuerst eine andere Ausbildung beziehungsweise ein Studium absolviert und lassen sich jetzt als Notfallsanitäterinnen ausbilden. Foto: Bernhard Pierel

Als künftige Notfallsanitäterin kommt sie bei der Bielefelder Feuerwehr voll auf ihre Kosten. „Sie haben die höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst“, betont Peter Dopheide.

Die Ausbildung basiere auf drei Bausteinen: Schule, Krankenhaus und Rettungswagen. Ausbildungsinhalte sind die Bereiche Anatomie, Krankheitslehre, Pharmakologie, Rettungsdienstliche Maßnahmen, Strukturen des Rettungsdienstes, Medizintechnik und Qualitätsmanagement. Die Vergütung im ersten Ausbildungsjahr liegt bei 1140 Euro.

24 Stunden Dienst, 48 Stunden frei

Nach einem ersten Ausbildungsjahr mit einem schulischen Schwerpunkt, in dem auch die Rettungssanitäter-Ausbildung absolviert wird, sitzen Lisa Ernst und Lara-Marie Schimmel häufiger im RTW. Von Anfang an gelten die besonderen Arbeitszeiten: 24 Stunden Dienst, 48 Stunden Freizeit. Kann die Feuerwehr damit noch punkten in Zeiten, in denen manche Branchen bereits mit der Vier-Tage-Woche um Beschäftigte werben?

„Viele Mitarbeiter schätzen gerade diese Arbeitszeiten“, betont Dopheide. „Man kann das nicht mit einem normalen Beruf vergleichen“, meint Lara-Marie Schimmel. Und Lisa Ernst ergänzt: „Das Wachen-Leben ist cool. Man verbringt viel Zeit mit Kollegen, man wächst zusammen.“

Übernahme so gut wie sicher

Die Ausbildung zum Notfallsanitäter bei der Bielefelder Feuerwehr birgt laut Peter Dopheide noch andere Vorteile. Eine Übernahme sei so gut wie sicher, und wer sich im Anschluss an die Ausbildung zur Brandmeisteranwärterin/-anwärter bewerbe und so in die Berufsfeuerwehrlaufbahn wechsele, könne die Verbeamtung anstreben.

So gebe es eine Alternative und Aufstiegschancen für die Beschäftigten.

Natürlich gibt es auch Schattenseiten. Gemeint seien aber nicht etwa Aggressionen gegen die Ersthelfer, die in der Silvesternacht vor allem in Berlin eskaliert sind, meint Kay Robinson. Er habe 20 Jahre „auf der Straße gearbeitet“ und könne solche Vorfälle an einer Hand abzählen. Dramatischer zu bewerten sei der Anstieg der Bagatell-Notrufe. Von einem krassen Anstieg an unnötig abgesetzten Notrufen spricht auch Thomas Brüggemeier: „Während 2021 RTW und Krankentransporte gut 56.000 Mal angefordert wurden, waren es 2022 hochgerechnet bereits 60.000.“