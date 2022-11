Notfallversorgung von Kindern ist am Limit

In einer Stunde 15 bis 18 Kinder behandeln - da ist „weder eine vernünftige Medizin für die Patienten möglich, noch hält ein Arzt oder eine Ärztin solche Belastungen über einen längeren Zeitraum durch“. Dr. Marcus Heidemann, Sprecher der Bielefelder Kinder- und Jugendärzte, warnt vor einem Kollaps in der Kinder-Notfallpraxis.

Die Notfallversorgung von Kindern ist in Bielefeld am Limit. 15 bis 18 Kinder pro Stunde müssen die Mediziner zum Teil pro Stunde untersuchen und behandeln.

Er berichtet von fast 250 Kindern, die am vergangenen Samstag in der Zeit von 9 bis 22 von ihren Eltern in der Notfallpraxis vorgestellt und ärztlich behandelt wurden. Am Sonntag seien es kaum weniger gewesen. Viele Kinder hätten grippeähnliche Symptome gezeigt, längst nicht alle seien Notfälle gewesen - ihren Anteil beziffert der Mediziner, der auch Landesvorsitzender des Berufsverbandes Kinder- und Jugendärzte Westfalen-Lippe ist, mit „deutlich mehr als 50 Prozent“.