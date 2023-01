Notunterkunft ist noch nicht genehmigt

Bielefeld

In den nächsten Tagen soll die von der Bezirksregierung Detmold geplante Notunterkunft für Flüchtlinge im Musikerviertel ihren Betrieb aufnehmen. Dafür fehlt allerdings noch die Genehmigung der Stadt. Ob die überhaupt erteilt werde darf, dazu haben Anwohner Bedenken. Sie stellen infrage, ob in einem Wohngebiet eine solche Einrichtung überhaupt zulässig ist. Details über die Planungen wollen die Detmolder Behörde und die Stadt Bielefeld an diesem Dienstag in einer Informationsveranstaltung für Anlieger im Kultur- und Kommunikationszentrum Sieker (KuKS) mitteilen.

Von Peter Bollig