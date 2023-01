Notunterkunft: Nachbarn werden jetzt informiert

Bielefeld

Nachdem die Anwohner des Musikerviertels zuletzt beanstandet hatten, in die Vorbereitungen der geplanten Notunterkunft in den ehemaligen Offiziershäusern nicht eingebunden worden zu sein, werden sie von der Bezirksregierung Detmold über das Vorhaben informiert. Die Bezirksregierung und die Stadt Bielefeld laden die Anwohner am Dienstag, 24. Januar, um 18 Uhr in die Osningschule zu einer Informationsveranstaltung ein.