Notunterkunft im Musikerviertel: Infoveranstaltung zieht um, weil Interesse riesengroß

BIELEFELD

Die Bezirksregierung Detmold wird in Kürze eine Notunterkunft für geflüchtete Menschen in den sogenannten „Britenhäusern“ rund um die Joseph-Haydn-Straße einrichten. Eine Informationsveranstaltung für Anwohnerinnen und Anwohner findet am Dienstag, 24. Januar, um 18 Uhr statt. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Veranstaltung in das Kultur- und Kommunikationszentrum Sieker (KuKS), Meisenstraße 65, verlegt.