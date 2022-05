NRW-Wahl im Schatten des Krieges

Wie beeinflusst der Krieg die Wahl in NRW? Hat der Gewissenskonflikt der Grünen-Wähler Auswirkungen auf das Wahlergebnis in Bielefeld? Bekommt die SPD in NRW die Quittung für manches Zögern von Kanzler Scholz?

Wahlplakate in Zeiten des Krieges zur Landtagswahl NRW am Alten Rathaus in Bielefeld.

Am 24. Februar begann der Krieg in der Ukraine. Putins Blutvergießen in Europa hat die sonstigen politischen Themen in den Hintergrund gerückt. Eine Woche vor der NRW-Wahl am 15. Mai wird die Frage sein, ob und wie der Krieg und die damit verbundenen Sorgen Einfluss auf das Wahlverhalten der Menschen in Bielefeld haben werden.