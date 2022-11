Frauen erobern sich die Nacht zurück

Sambatrommeln, Pfeifen, Plakate und Fahnen – in einem unüberseh- und unüberhörbaren Protestzug sind am Freitagabend gut 150 Frauen und Mädchen durch die Bielefelder Innenstadt gezogen. Sie eroberten sich die Nacht zurück.

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen - Protest in Bielefeld

Die Sambatrommelgruppe Sambistas zieht voran, gut 150 Frauen und Mädchen folgen mit Plakaten und Fahnen. Doch auch einige Väter und Brüder nehmen am Protestzug gegen Gewalt an Frauen teil.

Der Protestzug war aus Anlass des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen vom Feministischen Netzwerk gegen Gewalt an Frauen und Mädchen sowie der Gleichstellungsstelle der Stadt Bielefeld organisiert worden. Am Megafon verlor Beatrice Trappmeier aus dem autonomen Bielefelder Frauenhaus „Frauen helfen Frauen“ nicht viele Worte: „Die Gewalt gegen Frauen und Mädchen muss endlich aufhören. Wir erobern uns die Nacht zurück. Nicht irgendwann, sondern jetzt.“