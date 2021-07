Nun auch Lebensmittel

Bielefeld/Düsseldorf

Die Oetker-Tochter Flaschenpost, bisher spezialisiert auf den Getränkeservice in ganz Deutschland, steigt nun auch in den hart umkämpften Markt der Lebensmittel-Lieferdienste ein – zunächst in Düsseldorf und Umgebung, nachdem das neue Projekt am Standort Münster erfolgreich getestet worden sei. Aber auch die Region Ostwestfalen-Lippe könnte „mittelfristig“ folgen.

Von Paul Edgar Fels