Nur noch mit „2G“ ins Geschäft

Bielefeld

Das Corona-Infektionsgeschehen ist in Bielefeld deutlich höher als es die offizielle Inzidenzzahl, die das Robert-Koch-Institut für die Stadt meldet, ahnen lässt. Nicht bei 268,7 Infektionen je 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen soll der Wert liegen, sondern zwischen 390 und 450. Das berichtet Norbert Wörmann, Leiter der Corona-Abteilung im Gesundheitsamt am Freitag.

Von Michael Schläger