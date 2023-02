Oberbürgermeister Clausen ruft zu Spenden auf

Oberbürgermeister Pit Clausen ruft die Bielefelderinnen und Bielefelder auf, für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu spenden.

Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien

Menschen versammeln sich um ein eingestürztes Gebäude in Pazarcik in der südtürkischen Provinz Kahramanmaras.

„Die Bilder, die uns aus dem Erdbebengebiet an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien erreichen, machen mich tief betroffen und erschüttern mich bis ins Mark. Das ist eine Katastrophe unbegreiflichen Ausmaßes und eine unfassbare Tragödie für die betroffenen Menschen in der Region“, so Clausen.

Mehrere Millionen Menschen hätten ihr Dach über dem Kopf verloren und lebten nun bei eisigen Temperaturen auf der Straße und in Notquartieren, so der OB weiter. Clausen: „Diese Menschen brauchen in ihrem Leid jetzt unsere Hilfe und Unterstützung.“

OB Pit Clausen ruft die Bielefelder zu Spenden für die Erdbebenopfer auf. Foto: Thomas F. Starke

Die Stadt Bielefeld bittet daher sehr darum, Geld an die „Aktion Deutschland hilft“, ein Bündnis aus zahlreichen Hilfsorganisationen zu spenden. „Diese Helfenden sind schon auf dem Weg ins Erdbebengebiet und benötigen dabei jede finanzielle Hilfe. Spenden auch Sie!“

Spenden sind möglich unter: www.aktion-deutschland-hilft.de