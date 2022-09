„Ode und Köstlichkeiten“ aus dem Mittelalter

Haushaltsartikel, die schon nach wenigen Jahren ihren Geist aufgeben - Kunden und Handwerker hatten im Mittelalter da andere Ansprüche. Möbel wurden über Generationen genutzt, und wer starb, gab im wahrsten Sinne des Wortes „den Löffel ab“. Dieser Spruch stammt aus jener Zeit, weiß Philipp Volkner aus Rinteln. Als einer von fast 30 Ausstellern präsentiert er beim 3. Josef-Markt auf dem Halhof in Schildesche mittelalterliches Handwerk.

Beim Josef-Markt auf dem Halhof in Bielefeld ist Mitmachen angesagt

Nach dem Vorgänger-Fest „Anno 1290“, bei dem auf dem Halhof das ritterliche Turniergeschehen im Mittelpunkt stand, ist inzwischen zum dritten Mal das mittelalterliche Handwerk der Besuchermagnet an der Talbrückenstraße. „Sehet all die Ode und Köstlichkeiten“ wirbt Herold Gerold von Zahl und Zaster bei der Eröffnung - eine Einladung, der einige tausend Besucher am Samstag und Sonntag gerne nachkommen.