Odyssee mit Happy End

Familienhund Simba aus Bielefeld ist wieder da - Rüde war in Panik vor Silvesterböllern geflüchtet

Bielefeld

Das Rudel ist endlich wieder vereint: Simba, der kurz nach Silvester in Panik vor Böllern geflüchtet war, hat seine Familie wieder. Nach einem mehr als einwöchigen Ausnahmezustand, wie Ihab Touati die Zeit des Wartens beschreibt, konnte er seinen 15 Monate alten Hund in einem Garten in Ubbedissen abholen.

Von Kerstin Sewöster