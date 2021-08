Ohne Bildung keine Zukunft

Bielefeld.

Die FDP in Ostwestfalen-Lippe will mit vier Abgeordneten in den nächsten Bundestag einziehen – und die Anzahl ihrer Mandate verdoppeln. Die Umfragen für die Liberalen, die bei 13 Prozent liegen, geben das durchaus her. Und sollte das Parlament wegen der erwartbar vielen Überhang- und Ausgleichsmandate auf bis zu 1000 Abgeordnete anwachsen, dann säße wahrscheinlich auch ein fünfter FDP-Politiker aus OWL im Bundestag: Jan Maik Schlifter aus Bielefeld.

Von Andreas Schnadwinkel