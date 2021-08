Ohne lila Latzhose geht gar nichts

Ein Banner, das in der Uni für den Frauenbuchladen warb, Frauenliteratur und eine lila Latzhose, Erkennungszeichen der Frauenbewegung – all‘ das will Dr. Maren-Sophie Fünderich, wissenschaftliche Volontärin im Historischen Museum, in der Ausstellung „Frauenpower - Powerfrauen“ zeigen.

Foto: Thomas F. Starke