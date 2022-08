Ohne Training in den Amok-Ernstfall

Polizisten führen am letzten Schultag vor den Sommerferien den mutmaßlichen Amokläufer nach der Tat am Berufskolleg Senne ab.

Schon drei Tage nach Ende der Sommerferien wird am Freitag die Saison der Amokdrohungen an der Theodor-Heuss-Realschule in Sennestadt eröffnet. Es war die vierte Drohung allein in diesem Jahr.

Das vergangene Schuljahr endete mit einem tatsächlich durchgeführten Amoklauf am Berufskolleg Senne – der von der Polizei gefasste Täter hatte „nur“ Schreckschusswaffen eingesetzt, aber Waffen wie eine Machete und Molotowcocktails dabei.

Schon seit dem Jahr 2007 liegt den Schulleitern in Nordrhein-Westfalen der „Notfallordner für die Schulen in NRW – Hinsehen und Handeln“ vor. Die Amokläufe in Erfurt, Emsdetten, Winnenden und Ansbach hatten das Landeskriminalamt, die Unfallkasse, das Institut der Feuerwehr und Spezialeinheiten der Polizei dazu gebracht, Handlungsempfehlungen für solche Fälle zu sammeln und Lehrern zu übergeben. Daraufhin von der Polizei angebotene Übungseinsätze an Schulen in Ostwestfalen-Lippe zeigten, dass Papier extrem geduldig sein kann und ein Ordner eben nur ein Ordner ist.

Kunstraum ohne Lautsprecher

So wurden die Alarmdurchsagen an den Schulen oftmals zu langsam oder aber zu schnell und zu aufgeregt durchgegeben. Die Werk- und Kunsträume an manchen Schulen hatten gar keinen Lautsprecher, die Sporthallen auch nicht. Eigentlich soll eine automatisierte Banddurchsage nach dreimaligem Durchlauf automatisch enden – in einigen Fällen lief sie einfach ständig weiter, in anderen ging sie automatisch in einen Feueralarm über.

Keinesfalls sollen Schüler und Lehrer dazu aufgefordert werden, Türen zu barrikadieren. Dadurch würden sie sich längere Zeit vor einem äußerst gefährlichen Ort aufhalten. Verbarrikadierte Türen provozieren zu Durchschüssen. Am besten wird es nach einer Alarmdurchsage leise im Gebäude. Türen sollten, wenn möglich, von innen verschlossen, das Licht gelöscht, die Mobiltelefone abgeschaltet werden. Es soll wirken, als ob niemand da sei.

Keine Alarmübungen

An Bielefelder Schulen wird das nicht geübt. Ob Lautsprecher im Ernstfall funktionieren, vermag hier niemand verbindlich zu sagen. Polizeisprecherin Hella Christoph: „Die Bielefelder Polizei führt generell keine Alarmübungen mit den Schulen durch, bietet jedoch allen Schulen Informationsveranstaltungen zum Thema Prävention von Amok-Taten und Verhalten in Bedrohungslagen an.“ Sollten Schulleitungen einen konkreten Bedarf an einer Übung haben, werde diese von der Regionalen Schulberatung angeboten und von der Polizei lediglich begleitet.

Der Einsatz am Rudolf-Rempel-Berufskolleg und vereinzelte Androhungen in den vergangenen Schulwochen des Schuljahres 2021/22 hätten gezeigt, dass sowohl die Absprachen mit den Schulverantwortlichen als auch mit anderen involvierten Akteuren zu einem stimmigen und erfolgreichen Bewältigen der Einsätze geführt haben. Die Polizei sei sich bewusst, dass eine Amok-Tat von hoher Gefährlichkeit geprägt sei. Deshalb sei seit vielen Jahren die Bewältigung von Amok-Lagen Thema in Aus- und Fortbildung.

Teilnahme an Pilotprojekt

Im landesweiten Pilotprojekt „Periskop“ seien Ermittler der Bielefelder Polizei in besonderem Maße in die Überprüfung von Verdachtsfällen an Schulen eingebunden. Ziel sei es, über die Strafverfolgung hinaus im Zusammenspiel mit den Schulen und weiteren Netzwerkpartnern bei Verdachtsfällen ein möglichst wirksames Handlungskonzept bezogen auf den Einzelfall auf den Weg zu bringen. Hundertprozentige Sicherheit gebe es dennoch nicht.

Polizeisprecherin Hella Christoph: „Aber Periskop ist ein wichtiger Baustein, das Risiko für die Begehung einer schweren zielgerichteten Gewalttat zu senken.“ Das Polizeipräsidium Bielefeld baue zu diesem Zwecke die Netzwerkkontakte zu den Bielefelder Schulen weiter aus.