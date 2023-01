Bielefeld

Kalt und feucht - für seine Arthrose also wirklich kein schönes Wetter in Bielefeld. Doch der Duft steigt Max dann doch so verführerisch in die Nase, dass er aus seiner Höhle kommt. Denn im Gehege wartet eine Torte mit Früchten und ein Überraschungspaket auf den Olderdisser Braunbären zu seinem 30. Geburtstag.

Von Hendrik Uffmann