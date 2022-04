Bielefeld

„Frau Karger, geben sie mir den Schlüssel, ich gieß die Blumen. Was soll schon passieren?“ Wenn die Nachbarn um 8.11 Uhr in den Urlaub starten und Dittsche schon um 8.14 Uhr deren Badezimmer betritt, um als helfender Engel eine defekte Glühbirne zu wechseln, dann weiß eigentlich jeder was kommt. Und Olli Dittrich in seiner Paraderolle versteht es so meisterhaft, die herannahende Katastrophe zu schildern, dass die 400 Zuschauer in der Stadthalle Tränen lachen.

Von Gunnar Feicht