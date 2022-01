Omikron an Schulen und Kitas: "So kann es nicht weitergehen"

Ein Bericht und Kommentar von André Best

Der Bielefelder Kinderarzt Dr. Marcus Heidemann fordert von der Politik einen anderen Umgang mit Corona. Insbesondere an Kitas und Schulen könne es so nicht weitergehen. Das massenhafte Testen mit dem damit verbundenen Chaos sei der falsche Weg.

Foto: André Best

So sieht es häufig aus bei Eltern von kleineren Kindern. Der Bielefelder Kinderarzt Dr. Marcus Heidemann sagt: „Es reicht. Unter gewissen Voraussetzungen können wir es laufen lassen.“

In manchen Schulklassen sitzt nur noch eine Handvoll Kinder. Die anderen warten zu Hause auf ihre Testergebnisse oder befinden sich in Quarantäne. PCR-Test machen lassen oder nicht? Was ist, wenn das Kind positiv ist und die Eltern oder Großeltern ansteckt? Das Kind hat Fieber, aber ist negativ – könnte es nicht doch infiziert sein?