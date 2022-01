Omikron: Eine Schulleiterin berichtet

Bielefeld

Schulen und Kitas sind in der vierten Welle die Hotspots der Pandemie. An der Bültmannshofschule gab es zuletzt elf Infektionen in einer 4. Klasse. Es ist eine Herkulesaufgabe. Lehrer und Eltern werden zu Pandemie-Managern. Ein Interview mit Angelika Wandersleb, Schulleiterin der aktuell stark betroffenen Bültmannshofschule nahe der „Alm“.

Von André Best