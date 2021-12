Omikron-Variante erstmals in Bielefeld nachgewiesen

Nach Informationen des Stadt-Sprechers Daniel Steinmeier wurden in einer Meldung vom späten Samstagabend des bearbeitenden Labors erstmals für Bielefeld drei Corona-Infektionen mit der neuartigen Omikron-Variante bestätigt.

Es handelt sich bei den Infizierten um zwei Männer im Alter von 30 und 60 Jahren sowie eine Frau im Alter von 24 Jahren. In allen Fällen ist am Sonntag eine erweiterte Kontaktverfolgung erfolgt. Nach ersten Erkenntnissen ergeben sich keine direkten Verbindungen zwischen den drei Fällen.

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt währenddessen weiter an in Bielefeld. Am Samstag wurden 213 neue Fälle gemeldet, am Sonntag kamen 170 hinzu. Der Inzidenzwert liegt bei 285,1. 68 Infizierte müssen wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden.

Auf den Bielefelder Intensivstationen liegen 16 von ihnen, sechs Patienten werden auch invasiv beatmet.

Am Samstag ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt und wie alt der oder die Verstorbene ist, wird am Montag von der Stadt informiert. 419 Bielefelder sind mittlerweile seit Pandemiebeginn an oder mit Corona gestorben.

Laut DIVI-Intensivregister gibt es in der Stadt zehn freie Betten für Covid-Patienten auf den Intensivstationen.

270.000 Menschen in Bielefeld haben - Stand 5. Dezember - die vollständige Impfung erhalten. Gemessen an der Einwohnerzahl sind das 81 Prozent. Bezogen auf die impfberechtigten Menschen über 12 Jahren 91,4 Prozent. Fast 23 Prozent sind bereits drei Mal geimpft. Diese Statistik beinhaltet nicht die von Betriebsärzten durchgeführten Impfungen. Diese werden nicht veröffentlicht.