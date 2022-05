Ein nie endender Strom des Grauens

Bielefeld

Musik, die gefährlich säuselt und raunt, die von Höhen in Tiefen stürzt, die klingt, als wenn metallenes Material brutal aufeinander schlagen würde, die eruptiv und aufbrausen ist, die spottet, ironisch beschwichtig oder an Maschinengewehr-Salven denken lässt und die Nerven der Hörerenden strapaziert – das ist der Sound, den Christian Jost für seine Oper Egmont kreiert hat. In Anwesenheit des Komponisten erlebte das Werk am Theater Bielefeld jetzt seine mit viel Beifall bedachte deutsche Erstaufführung

Von Uta Jostwerner