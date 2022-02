NRW-Justizminister Biesenbach zu den Vergewaltigungen in Bielefeld-Bethel

„Nachdem die Staatsanwaltschaft Bielefeld das Verfahren gegen Verantwortliche der Klinik eingestellt und die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm das bestätigt hatte, haben uns sehr viele Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern erreicht. Sie waren der Meinung, das könne doch nicht sein“, sagte Biesenbach.

Sein Ministerium habe daraufhin Berichte von der Ermittlungsbehörde angefordert, und seine Fachabteilung habe Ansatzpunkte gesehen, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. In diesem Zusammenhang sei auch entschieden worden, alle Vergewaltigungsopfer darüber zu informieren, dass sie in Narkose missbraucht worden seien, was Polizei und Staatsanwaltschaft bis dahin abgelehnt hatten.

„ Paragraf 406 Buchstabe i und j der Strafprozessordnung schreibt vor, dass Opfer so früh wie möglich über ihre Rechte im Strafverfahren und darüber hinaus zu informieren sind. “ NRW-Justizminister Peter Biesenbach

Peter Biesenbach: „Ich habe mich in meinem Bekanntenkreis umgehört und auch meine Frau gefragt: Würdest Du es wissen wollen, wenn Du Opfer geworden wärest?“ Die meisten hätten „Ja“ gesagt, auch seine Frau. Außerdem sei es gar nicht zulässig, Opfer im Dunkeln zu lassen, erklärte der Justizminister. „Paragraf 406 Buchstabe i und j der Strafprozessordnung schreibt vor, dass Opfer so früh wie möglich über ihre Rechte im Strafverfahren und darüber hinaus zu informieren sind.“

Darauf hatten Anwältinnen und Anwälte bereits bekannter Opfer die Ermittlungsbehörden wiederholt hingewiesen, allerdings ohne Erfolg.

