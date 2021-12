Opfer: „Mein Leben ist ruiniert“

Dem Syrer aus Ubbedissen soll ein in Bielefeld lebender Landsmann (23) bei einer Prügelei unter zwei verfeindeten Gruppen von hinten eine Eisenstange auf den Kopf geschlagen haben. Der in U-Haft sitzende 23-Jährige erklärte vor Gericht, er habe in der Hand des 36-Jährigen etwas aufblitzen sehen und gedacht, der Mann wollte seinen Bruder mit einer Stichwaffe angreifen. Da will der Angeklagte von hinten mit der Faust zugeschlagen haben.

