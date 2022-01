Ortwin Goldbeck gibt Vorsitz ab

Bielefeld

Sein Name ist unweigerlich mit der Erfolgsgeschichte eines Vorzeigeunternehmens in OWL verbunden. Ortwin Goldbeck, 82 Jahre, ist nicht nur ein großer Unternehmer. Sondern auch ein Mensch mit Herz. Elf Enkelkinder hat er mittlerweile. Vier von ihnen leben in Bielefeld.

Von André Best