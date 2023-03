Oscarverleihung: Daumen drücken für „Im Westen nichts Neues“

Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag im Dolby Theatre in Los Angeles die Oscars verliehen werden, dann will Marion Döbert vor dem Fernseher die Daumen drücken für „Im Westen nichts Neues“.

Felix Kammerer spielt in der Neuverfilmung von „Im Westen nichts Neues“ die Hauptfigur Paul Bäumer. Der Film ist für fünf Oscars nominiert, die Verleihung findet in der Nacht auf Montag statt.

Die deutsche Verfilmung von Erich Maria Remarques Anti-Kriegsroman wurde für gleich neun Oscars nominiert. Marion Döbert hat das Buch 2014 in „einfache Sprache“ übersetzt.

Seit einem Jahr ist Marion Döbert, vorher lange zuständig in der Bielefelder Volkshochschule (VHS) für den Bereich Alphabetisierung, im Ruhestand, widmet sich noch mehr als zuvor dem Übersetzen, dem Schreiben und dem Vorlesen in einfacher Sprache. Zwei Dutzend, meist Klassiker hat sie bereits für den Münsteraner Verlag „Spaß am Lesen“ übersetzt, darunter die „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz, „Die Verwandlung“ von Franz Kafka, „Der alte König“ von Arno Geiger - und eben auch „Im Westen nichts Neues.“

Für Geflüchtete oder Inklusionsschüler

Bücher in einfacher Sprache - komplexer als die „leichte Sprache“ - würden häufig im Unterricht eingesetzt. Die Bücher, so Marion Döbert, seien etwa für Geflüchtete oder Inklusionsschüler, aber auch für erwachsene Leser, etwa mit lückenhaften Deutschkenntnissen, die Türöffner zum Textverständnis. Sie betont: „Diesen Menschen darf das Recht auf Literatur nicht verwehrt werden.“ Sie habe schon mehr als einmal erlebt, dass mit der Lektüre das Interesse am Lesen entzündet werde, „auch an den Originaltexten.“ Zudem ist sie überzeugt, dass immer mehr Menschen das Verstehen komplexer Texte schwerfalle.

Die Bielefelderin Mario Döbert hat den Roman von Erich Maria Remarque in leichte Sprache übersetzt. Foto: Johanna Weiß

Übersetze sie ein literarisches Werk, lege sie „jedes Wort auf die Goldwaage,“ müsse sich auf den individuellen Sprachduktus des Autors einlassen. „Im Westen nichts Neues “ sei für sie ein faszinierender Roman, der gerade jetzt mit dem Krieg in der Ukraine eine erschreckende Aktualität bekommen habe.

Neun Nominierungen

Sie selbst habe den Film (Netflix) noch nicht gesehen, werde aber in der Oscar-Nacht „auf jeden Fall mitfiebern“.

„Im Westen nichts Neues“ mit Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Daniel Brühl und Devid Striesow in den Hauptrollen wurde in Hollywood nominiert für den Oscar als „Bester Film“, dazu außerdem in den Kategorien „Bester fremdsprachiger Film“, „Beste Kamera“, „Bester Ton“, „Bestes Szenenbild“, „Beste Filmmusik“, „Bestes adaptiertes Drehbuch“, „Beste visuelle Effekte“ und „Bestes Make Up und beste Frisuren“.

Marion Döberts Hoffnung: dass mit der Ehrung mit dem begehrtesten Filmpreis der Welt das Interesse am Roman aus dem Jahr 1929 steigt - auch das an der Fassung in einfacher Sprache.

Marion Döbert schreibt selbst Bücher in einfacher Sprache. Neu: „Ich singe um mein Leben“ über Edith Piaf und „Herz ohne Grenzen“ über Florence Nightingale.