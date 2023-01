Trotz Ukraine-Kriegs, Materialengpässen, Energiekrise und steigender Kosten hat sich der Arbeitsmarkt in Ostwestfalen-Lippe 2022 als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist gegenüber dem Vorjahr im Jahresdurchschnitt um 4356 auf 59.339 gesunken. Die Arbeitslosenquote verringerte sich von 5,6 auf 5,2 Prozent. Einige konjunkturelle Bremsspuren sind aber doch zu erkennen – etwa bei Kurzarbeit oder Stellenbesetzung. Und problematisch bleibt der Personalmangel.

Nach dem Anstieg in der Corona-Krise ist die Arbeitslosenzahl in OWL 2022 wieder

Gegenüber den von der Corona-Krise geprägten Jahren 2020 und 2021 ist die Arbeitslosigkeit in OWL deutlich zurückgegangen – und nahm damit wieder den Trend der Vor-Pandemie-Jahre auf. Die Arbeitslosenzahl insgesamt lag zuletzt zwar noch um 837 über dem Tiefstwert des Jahres 2018 von 58.502. Dabei ist die Gruppe der Kurzzeitarbeitslosen, die nach vorheriger Tätigkeit maximal zwei Jahre ohne Job sind, auf 18.971 gesunken – so wenige wie nie in der vergangenen Dekade. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen oder zuvor nicht Erwerbstätigen stagnierte indes zu den beiden Vorjahren bei rund 40.000.