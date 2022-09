Ostwestfalen-Studie zeigt Stärken und Schwächen

So sehen die Unternehmen ihren Wirtschaftsstandort – IHK präsentiert Standortumfrage 2022

Bielefeld

82 Prozent der Unternehmen sind mit ihrem Wirtschaftsstandort innerhalb von Ostwestfalen zufrieden oder sehr zufrieden. Das hat eine Studie im Auftrag der IHK Ostwestfalen ergeben, die am Donnerstag in Bielefeld vorgestellt wurde. Allerdings gibt es zum Teil große regionale Unterschiede. In vielen Punkten steht etwa die Stadt Bielefeld aus Sicht der Wirtschaft eher schlecht da.

Von Paul Edgar Fels