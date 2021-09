Ostwestfalendamm: Knapp 1000 Autos geblitzt

Das Ordnungsamt legt eine erste Blitzerbilanz für den Tempo-50-Bereich auf dem Ostwestfalendamm vor. An 17 Messtagen habe die mobile Anlage dort zwischen dem 18. August und dem 3. September 927-mal geblitzt. Die Verstöße lägen allerdings überwiegend im Bereich niedriger Geschwindigkeitsüberschreitungen, sagt Phillip Albrecht vom Ordnungsamt.

Die stationäre Blitzanlage auf dem OWD ist zurzeit nicht in Betrieb. Kontrolliert wird dennoch mit Blitzer Bernhard & Co.

Bei 566 der Verstöße sei die zulässige Höchstgeschwindigkeit nur um maximal elf Stundenkilometer überschritten worden, in weiteren 199 Fällen nicht mehr als 15 km/h. Bußgelder habe es in 71 Fällen gegeben. „Diese Zahlen auf dem drei-spurigen OWD zeigen meines Erachtens, dass sich ein Großteil der Verkehrsteilnehmer an die derzeitige Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit gehalten hat“, resümiert Albrecht.