OWD-Blitzer von sofort an aktiv

Eichamt hat die wieder hergestellte Radaranlage in Bielefeld abgenommen

Bielefeld

Achtung Autofahrer und Berufspendler: was am Mittwochmorgen mit dem "Bleifuß" auf dem Gaspedal vielleicht noch folgenlos geblieben ist, wird von sofort an teuer. Der große OWD-Blitzer gegenüber Oetker ist nach neun Monaten Pause wieder scharf gestellt.

Von Jens Heinze