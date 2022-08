OWD: Jetzt doch Tempo 100 zwischen Quelle und A33

Auf dem südlichen Abschnitt des Ostwestfalendamms zwischen Quelle und A33 kehrt Straßen NRW nun doch zurück zu Tempo 100. Nachdem der Landesbetrieb am Donnerstag noch mitteilte, auch nach dem Ende der Arbeiten an der Graphia-Brücke beim Baustellen-Tempo 80 zu bleiben, um den Flickenteppich an unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf dem OWD zu vermeiden, rudert der Landesbetrieb jetzt zurück.

Wenn die Bauarbeiten an der OWD-Brücke in Höhe der früheren Druckerei Graphia abgeschlossen sind, dürfen Autos wieder mit Tempo 100 auf der Stadtautobahn fahren.

Dass zunächst der Verzicht auf Tempo 100 angekündigt wurde, begründet eine Sprecherin mit einer Kommunikationspanne und eine Verwechselung der OWD-Abschnitte. Denn tatsächlich will Straßen NRW auch nach den Bauarbeiten bei 80 km/h bleiben, aber nur auf dem Teilstücke zwischen Johannistal und Quelle – also in dem Abschnitt, für den die Stadt jetzt ohnehin tagsüber dauerhaft 80, nachts 60 Stundenkilometer angeordnet hat und der teilweise in der Baulast des Landesbetriebs liegt.