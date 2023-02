OWD-Raser muss 33 Monate ins Gefängnis

Zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten hat das Amtsgericht Bielefeld einen 25-jährigen Bielefelder verurteilt. Der Mann war im Dezember 2021 mit überhöhtem Tempo auf dem Ostwestfalendamm (OWD) in ein Stauende gerast und in den Kleinwagen einer 32 Jahre alten Frau gekracht. Die Mutter zweier Kinder starb wenig später an den Folgen des Unfalls. Gegen den Angeklagten wurde ein sofortiger Haftbefehl ausgestellt und noch im Gerichtssaal vollzogen.

Das Schöffengericht mit Richter Lars Herzog sah es als erwiesen an, dass der Fahrer am 13. Dezember 2021 am Steuer eines geliehenen, 180 PS starken BMW mit 122 Km/h in das Stauende raste. Sekunden zuvor war er von der linken Fahrspur auf die ganz rechts liegende Spur der Ausfahrt zugesteuert. Hier stand der Nissan der 32-jährigen Frau, der durch den Zusammenstoß um 16.08 Uhr fast bis zur Unkenntlichkeit demoliert und die Fahrerin eingeklemmt wurde.