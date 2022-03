OWL hilft Flüchtlingen aus der Ukraine

Bielefeld/Paderborn

Der Krieg in der Ukraine hat in Ostwestfalen-Lippe eine Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität ausgelöst. Dabei geht es nicht nur um Geld- oder Sachspenden. Immer mehr Bürger sind auch dazu bereit, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Über die Zahl der bereits in der Region eingetroffenen Flüchtlinge liegen aktuell nur Schätzungen vor - vermutlich liegt die Zahl noch im zweistelligen Bereich.

Von Paul Edgar Fels und unseren Lokalredaktionen