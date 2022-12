Paketbote blockiert Radweg: Bielefelder nach Unfall in Lebensgefahr

Auf der Braker Straße ereignete sich am Samstagmittag ein schwerer Unfall. Ein Radfahrer musste einem haltenden Paketzusteller auf dem Radweg ausweichen und stürzte dabei gegen ein Auto. Mit schwersten Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus.

Die Rettungskräfte wurden gegen 11.45 Uhr in den Bielefelder Stadtteil Brake alarmiert. Ein 86-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem E-Bike den kombinierten Fuß- und Radweg an der Braker Straße in Richtung Ortszentrum.