Panzer knackt die Ostwestfalen

Paul Panzer steckt in der „Midlife Crisis“. Mit seinem gleichnamigen Programm hat der Comedian in der Bielefelder Stadthalle 1700 Zuschauerinnen und Zuschauern verraten, wie man diese auf humorige Art und Weise meistert.

Comedian verrät 1700 Fans in der Bielefelder Stadthalle, wie man Lebenskrisen meistert

„Panzer, ich begrüße Sie“, schallte es vor 20 Jahren regelmäßig aus dem Radio. Mit Scherzanrufen ist Dieter Tappert, so der bürgerliche Name des Künstlers, bekannt geworden. Seine Markenzeichen als Paul Panzer sind ein markanter, aber inkonsequenter Sprechfehler („s“ und „z“ zischend ausgesprochen), das Eindeutschen fremdsprachiger Begriffe und Hemden mit ominösen Mustern. Man könnte auf die Idee kommen, in den Verzierungen die aus den 90er-Jahren bekannten versteckten dreidimensionalen Figuren zu suchen, wird aber vermutlich nichts finden.