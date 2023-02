„Paper & Tea“ kommt nach Bielefeld

Das Berliner Unternehmen „Paper & Tea“ wird in der Bielefelder Altstadt im Sommer eine Niederlassung eröffnen. Das Ladenlokal mit rund 120 Quadratmetern Verkaufsfläche befindet sich im Herzen der Altstadt in der Nähe zum Alten Markt.

Das 2011 gegründete Unternehmen „Paper & Tea“ will wachsen und eröffnet im Sommer einen Store in der Bielefelder Altstadt.

Dort wird „Paper & Tea“ sein umfangreiches Angebot feiner und seltener Tees sowie ausgesuchter Tee-Accessoires präsentieren.

„Paper & Tea“ wurde 2011 als „Wegbereiter einer anspruchsvollen, modernen Teekultur“ in Berlin-Charlottenburg gegründet. Heute besteht das internationale Team aus mehr als 90 Mitarbeitern.

Das Unternehmen betreibt, neben dem Concept Store in Berlin-Charlottenburg, weitere Läden in Berlin-Mitte, Köln, Düsseldorf, Mönchengladbach, Bonn, Leipzig, Wien, Zürich und Hamburg sowie im Berliner Warenhaus KaDeWe.

Darüber hinaus werden Tees von Paper & Tea bei renommierten Feinkost-Einzelhändlern in der ganzen Welt geführt, wie z. B. Käfer in München, Manufactum bundesweit, Harrods in London, Maison Plisson in Paris und ABC Home in New York.

In diesem Jahr plant das Unternehmen weitere Concept-Stores in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und setzt auf Wachstum. Die Bielefelder Filiale wird sich künftig in der Niedernstraße 1 befinden.

Vormieter am Standort war das Modegeschäft Mella. Vermittelt wurde die Anmietung von der Osnabrücker Agentur Lührmann, die kürzlich auch ein Ladenlokal in Heidelberg an das Berliner Label vermittelt.