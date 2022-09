Papiermulde in Bielefeld-Sieker ausgebrannt

Nachdem es um die Brandserie von Sieker lange Zeit ruhig geworden war, brannte am späten Samstagabend eine Papiermulde im Innenhof einer Firma aus.

In dieser Papiermulde loderten die Flammen.

Passanten an der Otto-Brenner-Straße in Höhe Luther-Kirche bemerkten die Flammen und riefen gegen 22.50 Uhr die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer von Berufsfeuerwehr und Löschabteilung Sieker stand die Papiermulde in Vollbrand.

Weil der Container nah am Gebäude einer Möbeltischlerei stand, war höchste Eile geboten. Durch die zeitnahe Meldung und den schnellen Löscheinsatz der Feuerwehr, entstand kein Gebäudeschaden.

Warum das Feuer ausbrach, muss kriminalpolizeilich ermittelt werden. Der Feuerwehreinsatz war nach rund einer halben Stunde beendet.