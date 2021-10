Paragraf 175 im Wandel der Zeit

Ausstellung „Im Namen des Volkes!?“ in Bielefeld

Bielefeld

Wer erinnert sich noch daran, wenn früher, also etwa in den 1970er Jahren, die Erwachsenen hinter vorgehaltener Hand munkelten, dieser oder jener Herr sei ein 175er. Tabu, Abwertung und Diskriminierung schwangen gleichermaßen in solchen Äußerungen mit, wenn man Homosexuelle mit dem Paragrafen 175 StGB gleichsetzte.

Von Uta Jostwerner