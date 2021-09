Parkplatzproblem an der Travestraße in Bielefeld

Beschäftigen fehlt die Möglichkeit, ihr Auto abzustellen, obwohl an der Sporthalle Nord tagsüber wenig los ist

Bielefeld

Für Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz an der Travestraße haben, ist das Parken mitunter teuer geworden. Jedenfalls dann, wenn sie in alter Gewohnheit den Parkplatz an der Sporthalle Nord nutzen und die erlaubte Parkzeit von vier Stunden überschreiten. Dann gibt es regelmäßig Strafzettel.

Von Peter Bollig