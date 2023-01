Partnerschaft zu Enniskillen kommt wieder in Schwung

Neujahrsempfang in Bielefeld-Brackwede: Bezirksbürgermeister verbreitet Optimismus - Ehrenpreise für Katharina Günter, Berta Margarete Huldt und Annette Bondzio-Abbit

Vor 300 Gästen - Ehrenamtliche aus Unterstützerkreisen und Politik sowie Vertreter aus Unternehmen, Mittelstand, Handwerk und Vereinen - in der Aula des Gymnasiums lobte von Kuczkowski die Vielzahl gut gelungener Angebote gegen Vereinsamung im Bezirk aufgrund von Corona. „Egal, welche Herausforderung kommt, umgehend werden Brackweder aktiv“; darin eingeschlossen selbstverständlich die Ortsteile Holtkamp, Quelle und Ummeln. Alle zeigten Beharrlichkeit, so etwa bei Themen wie Treppenplatz und Treppenstraße und in Bezug auf das Umfeld des Brackweder Bahnhofs.