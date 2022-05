Party, Prügel, Polizei: Bielefeld sucht zwei Nachtbürgermeister

„Kümmerer“ und Vermittler in der Feierszene

Bielefeld

Sind Sie kommunikationsstark und können Probleme lösen? An Kultur interessiert, stadt- und szenekundig? Sind Sie bereit, auch nachts und an Wochenenden zu arbeiten, haben vielleicht sogar schon im Eventmanagement gearbeitet und sind überhaupt so ‘ne richtig charismatische Type? Dann könnten Sie bald Bielefelds Nachtbürgermeister werden.

Von Peter Bollig