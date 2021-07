Pauken in der Schule, feiern bei Nena

Bielefeld

Ein wenig musste die damalige Bezirksregierung in Minden offensichtlich nachhelfen. 1895 schickte sie einen Brief an den zuständigen Landrat, dass der Unterricht in der Jöllenbecker Schule an seine Grenzen stoße – selbst für damalige Verhältnisse waren 100 Kinder pro Klasse wohl zu viel. Und so gab es die deutliche Aufforderung, eine neue Schule zu bauen.

Von Hendrik Uffmann