Bloß keine externe Hilfe

Arbeitsstau, Überlastung, Krankmeldungen, Versetzungsanträge – in deutlichen Worten schildert Kämmerer Rainer Kaschel die Folgen des Fachpersonalmangels in fünf Ämtern. Doch eine im Finanz- und Personalausschuss angebotene Hilfe wird ausgeschlagen.

Um jene Mitarbeiter zu stärken, die in direkten Bürgerkontakten stehen, sollen die im Hintergrund zu erledigenden Arbeiten von „externen Dritten“ übernommen werden können. Welche Stellen dafür in Frage kommen, diese Prüfung überlässt Detlef Werner (CDU) in seinem Antrag dem Oberbürgermeister und der Stadt. Gregor vom Braucke (FDP) flankiert diesen Vorschlag mit den Anregungen, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in der Stadtverwaltung zu verankern und den Einsatz von Digitalisierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten zu prüfen.